"التويجري": التزام طرفي الصراع في السودان خطوةٌ مهمة للاستقرار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية

وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري في تصريح أورده لـ"سبق"؛ أن هذه الالتزامات تمثل خطوة مهمة للاستقرار في السودان ولتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية؛ مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني؛ مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله، على استتباب الأمن في السودان الشقيق، ووحدة الصف فيه، ووقف النزاع المسلح فيه لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناة المتضررين.