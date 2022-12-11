المملكة تتقدّم 8 مراتب بتقرير المواهب العالمي 2022م

وشهد ترتيب المملكة تحسناً في جميع المحاور الثلاثة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور "الاستثمار والتنمية" وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 37 إلى المرتبة الـ 32، ومحور "الجاذبية" الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 35 إلى المرتبة الـ 20، ومحور "الاستعداد" الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 42 إلى المرتبة الـ 41.