"الذوق العام" تستعد لإطلاق حملة "القيادة بذوق"

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن حملة "القيادة بذوق" تأتي ضمن أنشطة وفعاليات برنامج "القيادة بذوق"، أحد برامج مبادرة "وطن الذوق" النوعية التي دشنها أمير المنطقة الشرقية، وذلك مواكبةً للتوجهات الوطنية الحديثة ورؤية المملكة 2030، حيث يتناغم البرنامج مع النمو المستمر لعدد مستخدمي الطرُق ما بين مواطنين ومقيمين، وزوار المملكة، لذا فإن البرنامج يعزز ذوقيات العلاقة والتعامل والتفاعل بين قائدي المركبات المختلفة، المبنية على الاحترام والتقدير والمرونة والإيثار، بما يحقق التناغم ويكفل المساهمة في سلامة الجميع.