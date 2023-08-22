"الذوق العام" تستعد لإطلاق حملة "القيادة بذوق"

انطلاقًا لتفعيل حملة "القيادة بذوق" التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية يوم الأربعاء 20/ 7/ 2023م، تعتزم الجمعية السعودية للذوق العام إقامة مسيرة "القيادة بذوق" بمشيئة الله يوم الجمعة القادم بتاريخ 25/ 8/ 2023م، والتي ستنطلق في تمام الساعة 6 مساءً من كورنيش الخبر الشبيلي إلى القرية الشعبية بكورنيش الدمام، وذلك بالشراكة مع مرور المنطقة الشرقية ولجنة السلامة المرورية.
وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن حملة "القيادة بذوق" تأتي ضمن أنشطة وفعاليات برنامج "القيادة بذوق"، أحد برامج مبادرة "وطن الذوق" النوعية التي دشنها أمير المنطقة الشرقية، وذلك مواكبةً للتوجهات الوطنية الحديثة ورؤية المملكة 2030، حيث يتناغم البرنامج مع النمو المستمر لعدد مستخدمي الطرُق ما بين مواطنين ومقيمين، وزوار المملكة، لذا فإن البرنامج يعزز ذوقيات العلاقة والتعامل والتفاعل بين قائدي المركبات المختلفة، المبنية على الاحترام والتقدير والمرونة والإيثار، بما يحقق التناغم ويكفل المساهمة في سلامة الجميع.
ونوه "المحبوب" بأن البرنامج يتناول عدة جوانب منها الممارسات المرتبطة بالمسارات على الطريق، وفي مواقف السيارات، بالإضافة لحقوق المشاة والأشخاص ذوي الإعاقة، والاستخدام المناسب لإضاءة السيارة والمنبه وكذلك تحسين الممارسات التي قد يترتب عليها خطورة.
كما ذكر أن آلية عمل البرنامج تضم عددًا من الأنشطة التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لنشر الرسائل التوعوية المتعلقة بذوقيات القيادة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الحملات الميدانية، وذلك بدءًا بتنظيم مسيرة القيادة بذوق بالتعاون مع شركاء النجاح وهم مجموعة "شاركونا الطريق" التوعوية وفريق "كستوم رود"؛ وذلك حرصًا على وصول رسالة البرنامج التي تعمل على توعية مختلف قائدي المركبات بالالتزام بذوقيات القيادة المرورية.