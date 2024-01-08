مكة.. نقل مريض سمنة يزن أكثر من 200 كجم لمستشفى النور

ضمن برنامج الطب المنزلي بمستشفى حراء العام، سارع فريق طبي بمكة المكرمة، بزيارة منزلية لمواطن في العقد السادس من العمر، يعاني من السمنة المفرطة (أكثر من 200 كجم)، وتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي لإكمال البرنامج العلاجي.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض جرت متابعته من قِبَل الفِرَق الطبية الميدانية (الطب المنزلي بمستشفى حراء العام)، وتَبَين أنه مُقعد على السرير، ولا يستطيع الحركة.
وأضاف: وفقًا لنموذج الرعاية الصحية في ترابط الخدمات وتعزيزها بين كيانات التجمع الصحي لتحقيق خطط ومشاريع التحول في تسهيل وتمكين الخدمات للمستفيدين؛ تم التنسيق مع المختصين بمستشفى النور التخصصي بعد تزويدهم بتفاصيل الحالة والوقوف ميدانيًّا وعمل خطة علاجية متكاملة.
وتَقرر نقل المريض للمستشفى برفقة فريق طبي متكامل ومجهّز مع وضع خطة في حال تعذر نقله، ولله الحمد جرت عملية النقل بكل سلاسة وفق المنظومة الصحية.. ويجري حاليًا تجهيزه للعملية الجراحية، بعد إنهاء كل الإجراءات والترتيبات الطبية المختلفة والتي تتطلب بقاءه في المستشفى عدة أسابيع.
جدير بالذكر أن المريض مُواطن يبلغ من العمر 54 عامًا، ويتجاوز وزنه 200 كيلو غرام، ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ مما يتطلب إجراء عملية جراحية لعدم مقدرته على الحركة وخدمة نفسه.