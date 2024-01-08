مكة.. نقل مريض سمنة يزن أكثر من 200 كجم لمستشفى النور

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض جرت متابعته من قِبَل الفِرَق الطبية الميدانية (الطب المنزلي بمستشفى حراء العام)، وتَبَين أنه مُقعد على السرير، ولا يستطيع الحركة.