"الزعاق": الأحجار الكريمة نوعان.. والعرب أول مَن استخدمها

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأحجار الكريمة قسمان، منها: أحجار ذات أصل عضوي وتنشأ من كائن حي (قرن، ناب، داخل صدفة كاللؤلؤة والمرجانة)، أما القسم الآخر فيشمل أحجاراً ذات أصل طبيعي، وهي عبارة عن أحجار عاشت تحت ظروف مناخية قاسية لملايين السنين؛ كالألماس والزمردة، وتتسم الأحجار الكريمة بنقاء لونها وجمال شكلها وخفة وزنها.