"الزعاق": الأحجار الكريمة نوعان.. والعرب أول مَن استخدمها

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الأحجار الكريمة مواد طبيعية حوّلتها الظروف المناخية القاسية لنفائس نادرة.
وأضاف الزعاق؛ أن تلك الأحجار سُميت كريمة؛ لأنها مكرّمة لدى النفوس لجمالها وندرتها، ومن أوائل الشعوب الذين استخدموها في ملابسهم وحليهم وعصيهم هم العرب، ومن شدة تعلقهم بها سمّوا أبناءهم "ياقوت ومرجان ولؤلؤة".
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأحجار الكريمة قسمان، منها: أحجار ذات أصل عضوي وتنشأ من كائن حي (قرن، ناب، داخل صدفة كاللؤلؤة والمرجانة)، أما القسم الآخر فيشمل أحجاراً ذات أصل طبيعي، وهي عبارة عن أحجار عاشت تحت ظروف مناخية قاسية لملايين السنين؛ كالألماس والزمردة، وتتسم الأحجار الكريمة بنقاء لونها وجمال شكلها وخفة وزنها.