محافظ الأحساء يوجّه بقبول مبكّر لطلاب برنامج بصمات بجامعة الملك فيصل

وأشار رئيس الجامعة المكلّف الدكتور مهنا الدلامي؛ إلى أنه تمّ تشكيل لجنة علمية من أعضاء هيئة التدريس بقيادة الدكتور عبدالله الجغيمان؛ لمتابعة القبول المبكّر، وتحديد ميول كل مشاركٍ لتحديد التخصُّص المناسب له، معرباً عن شكره لسمو محافظ الأحساء، على متابعته المستمرة للبرنامج، وتوجيهه لجميع الجهات الحكومية والشريكة، بما فيها الجامعة التي استضافت البرنامج لمدة 25 يوماً؛ سخرت خلالها الإمكانات المتاحة كافة لنجاحه.