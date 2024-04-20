"المرور" يوضح آلية تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75.. تعرف عليها

أوضح "المرور السعودي" آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).

وأوضح "المرور" عبر حسابه الرسمي على منصة X، أن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.

وأضاف: "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".

وأشار إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).