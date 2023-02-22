"الربيعة" يبحث مع "وزير الدولة البريطاني للتنمية" الشؤون الإغاثية والإنسانية في إفريقيا

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم بالرياض، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية أندرو ميتشل، على هامش فعاليّات "منتدى الرياض الدولي الإنساني" في دورته الثالثة.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في إفريقيا.
وأشاد أندرو ميتشل بالتنظيم المتميز لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل الإنساني.