"الربيعة" يبحث مع "وزير الدولة البريطاني للتنمية" الشؤون الإغاثية والإنسانية في إفريقيا

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم بالرياض، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية أندرو ميتشل، على هامش فعاليّات "منتدى الرياض الدولي الإنساني" في دورته الثالثة.