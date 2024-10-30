هطولات غزيرة تتصدرها الجموم وحائل بـ56.2 ملم بحسب رصد "البيئة"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل أعلى كميات هطول للأمطار في عدد من مناطق السعودية اليوم الأربعاء، الموافق 30 أكتوبر 2024، وفقًا لمحطات الرصد التابعة لها.
وجاءت منطقة الجموم التابعة لمكة المكرمة في المرتبة الأولى بأعلى كمية مُسجِّلةً 56.2 ملم، تلتها مدينة مكة المكرمة بكمية بلغت 18.9 ملم، ثم مطار الطائف بكمية بلغت 8.8 ملم.
وفي منطقة القصيم سجلت دخنة - الرس كمية 4.8 ملم، وعقلة الصقور كمية 14.4 ملم، بينما بلغت كمية الأمطار في منطقة حائل، وتحديدا في تربة – بقعاء، 56.2 ملم.
أما في المدينة المنورة فسجلت الحناكية كمية 8.8 ملم، والحسو - الحناكية كمية 7.6 ملم.
وفي منطقة عسير بلغت الكمية في الشعف - أبها 8.6 ملم، وفي السودة - أبها 3.4 ملم.
وفي منطقة الباحة رصدت محطات الوزارة في جرب - العقيق كمية أمطار بلغت 4.7 ملم.
وتعد هذه الكميات المسجلة مؤشرًا مهمًّا على توزُّع الأمطار في مناطق السعودية المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يعكس أهمية الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة على البنية التحتية.