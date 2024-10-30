هطولات غزيرة تتصدرها الجموم وحائل بـ56.2 ملم بحسب رصد "البيئة"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل أعلى كميات هطول للأمطار في عدد من مناطق السعودية اليوم الأربعاء، الموافق 30 أكتوبر 2024، وفقًا لمحطات الرصد التابعة لها.