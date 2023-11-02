تاريخي ومتنوع ومستمر ويتضاعف في الأزمات.. ما حجم الدعم المالي السعودي للفلسطينيين آخر 3 عقود؟

وتهدف الحملة إلى توفير الدعم المالي للفلسطينيين في غزة؛ للإسهام في تلبية متطلباتهم الأساسية، والتقليل من وطأة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي، الذي أحدث دمارًا واسعًا في كل أنحاء غزة، وتُعد الحملة امتدادًا للدعم المالي المتواصل، الذي تنهض به المملكة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وقد بلغت قيمته خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 5 مليارات دولار، واتخذ أشكالًا شتى منها رفع المملكة إسهامها الشهري في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية من 7.7 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، بما ينسجم مع قرار القمة العربية، التي عُقِدَت في الأردن عام 2017.