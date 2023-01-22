دخلت للمستشفى تشكو أعراضًا لازمتها لشهر.. إنقاذ "عشرينية" بمكة بعد اكتشاف إصابتها بـ"الذئبة الحمراء"

وعلى الفور تم العمل على إنقاذ حياتها واستقرار حالتها، وتم توصيلها بجهاز التنفس الصناعي، وتنويمها بالعناية المركزة، حيث تبين حدوث صدمة إنتانية نتيجة التهاب رئوي مع تخثر منتثر داخل الأوعية كتشخيص مبدئي، وبعد استكمال الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بالذئبة الحمراء في صورة مضاعفات في أجهزة حيوية متعددة كل منها يمثل مُعامل خطورة عاليًا، تمثلت في حدوث نزف رئوي حاد، والتهاب الكلى مع حدوث قصور في وظائفها، وارتفاع في ضغط الدم صعب التحكم، ومتلازمة غيلان باري، حيث كانت لا تستطيع الحركة، والتهاب في عضلة القلب مع زيادة في نبضات القلب، والتهاب نزفي في المعدة.