مثلٌ يُهتدى به.. "السديس" ينوّه بجسر المملكة الإغاثي للمغرب ومساندتها الشعوب

وأوضح أن وقوف المملكة مع الشعوب في الأزمات والكوارث، ليس وليد اليوم؛ بل أضحى مضرب مثل يُهتدى به، ونهج ولاة أمرنا -حفظهم الله-، وديدن مملكة الإنسانية منذ تأسيسها، مشيدًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حاثًا على التعاون مع المركز في تقديم المساعدات؛ كونه المظلة الرسمية للمساعدات الخارجية، داعيا الله تعالى، أن يقي المسلمين والإنسانية الزلازل والكوارث والأزمات والحوادث، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم بأسره من كل مكروه، وأن يلطف بإخواننا المتضررين من الزلازل، وأن يرحم موتاهم، ويشافي مرضاهم، ويعافي جرحاهم؛ إنه جواد كريم.