سعوديات خلف المقود.. المرأة السعودية على متن القطارات والسفن والطائرات ومركبات الفضاء

وفي برنامج رواد الفضاء، من المنتظر إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء في رحلات البرنامج العام المقبل 2023، أما برامج الدبلوم المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ فشهدت تطورات كبير للكفاءات المحلية للعمل في مجالات السياحة والسفر والمنافسة بأفضل الخبرات والمعايير العالمية.