سعوديات خلف المقود.. المرأة السعودية على متن القطارات والسفن والطائرات ومركبات الفضاء

في ظل التمكين الذي تحظى به المرأة السعودية في كل المجالات، باتت السعوديات الآن على متن القطارات والسفن والطائرات ومركبات الفضاء.
وأوضح حساب #التواصل_الحكومي على تويتر، أنه تم تدريب 31 فتاة على برنامج قائد قطار الحرمين السريع؛ فيما حصلت 11 فتاة على رخصة القيادة البحرية ببرنامج حرس الحدود التدريبي.
وفي برنامج رواد الفضاء، من المنتظر إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء في رحلات البرنامج العام المقبل 2023، أما برامج الدبلوم المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ فشهدت تطورات كبير للكفاءات المحلية للعمل في مجالات السياحة والسفر والمنافسة بأفضل الخبرات والمعايير العالمية.