المملكة توسّع علاقاتها مع البرازيل وتشيلي لتعزيز الروابط الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين

وبذلت المملكة جهودًا كبيرة لجذب المستثمرين، حيث عملت على إعادة تنظيم نظام الاستثمار التعديني في عام 2019، الذي تم تطويره من خلال المقارنة العالمية على نطاق واسع، حيث أدى هذا التحول إلى وضع المملكة على الخريطة العالمية، متماشيًا مع قادة العالم في مجال التعدين، كما أكد تقرير مجلة التعدين العالمي 2023 حول مخاطر الاستثمار، حيث سلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمملكة، إقليميًا وعالميًا، وارتفع مستوى المملكة بشكل كبير فيما يتعلق بتخفيف مخاطر الاستثمارات التعدينية من عام 2018 إلى عام 2023 (خمس سنوات) لتصبح إحدى أفضل 10 دول بأقل مخاطر قانونية ومالية - تقيس خطر خسارة المستثمر للفوائد الاقتصادية من اكتشاف معدني، وضريبة الشركات، والنمو الاقتصادي، كما صنّف التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الترخيص، مما يشير إلى كفاءة عملية الترخيص.