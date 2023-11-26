أمطار وضباب.. "الأرصاد" توضح أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

وأضاف أن الحالة تشمل سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من تبوك والجوف والحدود والشمالية، وتكوّن للضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.