أمطار وضباب.. "الأرصاد" توضح أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأحد ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أن الحالة تشمل سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من تبوك والجوف والحدود والشمالية، وتكوّن للضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.
وتابع المركز أن أعلى درجة حرارة بمكة المكرمة وبيشة 35 مئوية، وأقل درجة حرارة 8 مئوية في السودة، وأعلى نسبة رطوبة 95% بعرعر والقنفذة.