تتخلله 4 إجازات.. تعرَّف على التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

يعود صباح غد الأحد طلاب مدارس التعليم العام إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول؛ لينطلقوا في رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني الذي ينتهي في آخر شهر شعبان المقبل.
وتتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازات عدة، يستعيد فيها الطلاب نشاطهم لإكمال الدراسة. وتكون أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445، تليها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها عشرة أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445، وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.