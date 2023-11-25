تتخلله 4 إجازات.. تعرَّف على التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

وتتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازات عدة، يستعيد فيها الطلاب نشاطهم لإكمال الدراسة. وتكون أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445، تليها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها عشرة أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445، وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.