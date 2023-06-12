نجاح مستشفى دلة نمار في إجراء عملية إنجاب لزوجين بعد تأخر في الإنجاب لمدة 13 سنة

وبيّن د.البساتيني أن الزوجين جاءا إلى المستشفى، بعد أن راجعا أكثر من جهة طبية.. وبفضل كفاءة الفريق الطبي الذي أجرى العملية تَمَكن المستشفى من إجراء اللازم بدقة متناهية، نتج عنها مولود بكامل صحته وعافيته؛ مضيفًا أن الزوجين قد راجعا المستشفى قبل عدة أيام سابقة لإجراء عملية ختان لابنهما، وقد تم إجراء اللازم للمولود، الذي أقر بهما العلي القدير أعين والديه، بعد قرابة عقد ونصف من المعاناة الشديدة.