"الذايدي": وقف الحرب في غزة خطوة كبيرة.. لكن لا بد من اعتراف متبادل حقيقي بين فلسطين وإسرائيل

يؤكد أن إنهاء الحرب الحالية لا يمثل حلاً نهائياً ويشيد بالدور السعودي والفرنسي في دعم المسار السياسي