جدة التوأم الطفيلي سارة الجحجاح: دعوت للملك والأمير محمد بن سلمان في الحج

أكدت جَدة التوأم الطفيلي "سارة الجحجاح"، أنها سعيدة بإتمام أول حجة لها في حياتها.
وقالت الجدة: عندما رأيت الكعبة شعرت بأنها كالماسة يصل ضوؤها إلى السماء، ودعوت للملك والأمير محمد بن سلمان في الحج، الله يطول في عمرهما ويديم عليهما الصحة.
وأضافت والدموع تنهال من عينيها: الحمد لله أنا سعيدة بالوصول إلى الأراضي المقدسة، ولقد دعوت لأبنائي وعائلتي وأهلي ولكل العالم، ولقد حاولت الاقتراب ولمست الحجر الأسود بالفعل، وقد قمت بما عليّ بكل قوة ومحبة.
وأردفت: ما كنتُ أحلم بالوصول إلى هذا المكان المقدس ولكن بحمد الله ثم بفضل الملك سلمان وصلت إلى الأراضي المقدسة، وأتمنى أن أكون بهذا المكان كل عام.