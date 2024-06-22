جدة التوأم الطفيلي سارة الجحجاح: دعوت للملك والأمير محمد بن سلمان في الحج

وأردفت: ما كنتُ أحلم بالوصول إلى هذا المكان المقدس ولكن بحمد الله ثم بفضل الملك سلمان وصلت إلى الأراضي المقدسة، وأتمنى أن أكون بهذا المكان كل عام.