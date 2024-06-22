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جدة التوأم الطفيلي سارة الجحجاح: دعوت للملك والأمير محمد بن سلمان في الحج

قالت: عندما رأيت الكعبة شعرت بأنها كالماسة يصل ضوؤها إلى السماء
سارة الجحجاح
سارة الجحجاح

أكدت جَدة التوأم الطفيلي "سارة الجحجاح"، أنها سعيدة بإتمام أول حجة لها في حياتها.

وقالت الجدة: عندما رأيت الكعبة شعرت بأنها كالماسة يصل ضوؤها إلى السماء، ودعوت للملك والأمير محمد بن سلمان في الحج، الله يطول في عمرهما ويديم عليهما الصحة.

وأضافت والدموع تنهال من عينيها: الحمد لله أنا سعيدة بالوصول إلى الأراضي المقدسة، ولقد دعوت لأبنائي وعائلتي وأهلي ولكل العالم، ولقد حاولت الاقتراب ولمست الحجر الأسود بالفعل، وقد قمت بما عليّ بكل قوة ومحبة.

وأردفت: ما كنتُ أحلم بالوصول إلى هذا المكان المقدس ولكن بحمد الله ثم بفضل الملك سلمان وصلت إلى الأراضي المقدسة، وأتمنى أن أكون بهذا المكان كل عام.

الحج
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سارة الجحجاح
التوائم السيامية

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