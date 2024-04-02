وزير التعليم يستقبل سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في مكتبه بالرياض، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز ملامح التحول في مجال التعليم، ودعم سبل التعاون في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث والابتكار بين المملكة والولايات المتحدة.
واستعرض اللقاء المجالات التعليمية المشتركة والاتفاقيات القائمة بين البلدين، وتشجيع المستثمرين والشركات التعليمية الأمريكية الرائدة للاستثمار في قطاع التعليم في المملكة، بما يعزّز الجودة والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، ويحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.