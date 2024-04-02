وزير التعليم يستقبل سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في مكتبه بالرياض، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.