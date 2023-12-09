السعودية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وسيناقش أصحاب المعالي والخبراء والمختصون المعنيون بمكافحة الفساد ممثلو الدول الأطراف والمنظمات الدولية خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي منها: تسليط الضوء على طرق النهوض بالتزامات مكافحة الفساد، وأولويات السياسات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادُل الخبرات في هذا الجانب. كما سيتناول المؤتمر المسائل ذات الصلة باسترداد الموجودات، وتعزيز التعاون الدولي، مع اعتماد عدد من القرارات التي تخدم الدول الأطراف في العديد من المجالات ذات الصلة.