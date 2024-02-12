نائب أمير تبوك يطلع على الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية للمنطقة

وتجول سموه في أركان المعرض الذي شمل الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة المنطقة خلال هذا العام 2024, والتي توائم احتياجات المنطقة وسكانها وتحقق توجهات المستثمرين ورغباتهم , في مجالات مختلفة كالسياحة الترفيه والطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم والصحة مع التركيز على المميزات التنافسية للمنطقة من موقع استراتيجي وتنوع اقتصادي وتنموي وطاقة شمسية ووجهات سياحة مزدهرة, بالإضافة الى المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها والتي تتميز بتنوعها, و مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي من ابرزها مشروع تدوير المخلفات الصلبة ، ومشروع مواقف السيارات الذكية والسطحية بالمدينة