"الدعجاني" لـ"سبق": عُمر السابعة أهم مرحلة لتقييم نمو الفكين والأسنان تفاديًا للتدخل الجراحي المعقّد

نَصحَ استشاري تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، بزيارة الأطفال للطبيب بعد عمر السابعة، لتقييم نمو الفكين والأسنان وتحديد أي مشاكل محتملة مبكرة، وإمكانية التدخل المبكر في بعض الحالات تجنبًا للمشاكل الأكبر في المستقبل وتحسين نتائج العلاج.
وقال الاستشاري الدكتور "سلطان الدعجاني" في حديثه عن بعض النصائح لمراجعي عيادات طب الأسنان لـ "سبق": يُعد تقويم الأسنان تخصصًا مهمًا في مجال العناية بالصحة الفموية، ويهدف إلى تصحيح توجهات الأسنان غير الصحيحة وتحسين وظيفة الفكين والمظهر الجمالي للفم، كما يُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، سواء كانوا أطفالاً أو بالغين، من خلال تحسين وظيفة الأسنان والمضغ والتنفس والتحدث، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس والراحة النفسية.
وأضاف: يُشكل التدخل المبكر في علاج تقويم الأسنان مرحلة مهمة جدًا تُسهم في تدارك العديد من المشكلات التي قد تتضاعف مستقبلاً وتُساعد على نمو الفكين والأسنان بشكل صحيح. وقال: قد تتضمن الخطة العلاجية استخدام أجهزة تقويمية، مثل "الحاصرات والأجهزة القابلة للإزالة"؛ لتوجيه نمو الفكين والأسنان بشكل صحيح، وتقليل الحاجة إلى إجراءات تقويمية أو جراحية أكثر تعقيدًا في وقتٍ لاحق.
وواصل "الدعجاني" حديثه، قائلاً: ننصح بزيارة طبيب الأسنان في سن مبكرة، تبدأ بعمر السابعة، لتقييم نمو الفكين والأسنان، وتدارك أي مشكلات قبل تفاقمها، كما تُوفّر للوالدين التوجيه في كل ما يتعلّق بالرعاية الفموية الوقائية والنصائح الخاصة بالتغذية والعادات السيئة التي يمكن أن تؤثر على صحة الأسنان.
وختم حديثه عبر "سبق"، بقوله: يُشكّل الوعي والإدراك من الوالدين في علاج تقويم الأسنان لدى الأطفال؛ أهمية كبيرة، حيث يُسهم على فهم أهمية العلاج والالتزام بالتعليمات الطبية، ودعم أطفالهم وتحفيزهم أثناء المراجعات الدورية، ومعرفة التحدّيات التي قد تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم.