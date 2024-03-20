"الدعجاني" لـ"سبق": عُمر السابعة أهم مرحلة لتقييم نمو الفكين والأسنان تفاديًا للتدخل الجراحي المعقّد

وقال الاستشاري الدكتور "سلطان الدعجاني" في حديثه عن بعض النصائح لمراجعي عيادات طب الأسنان لـ "سبق": يُعد تقويم الأسنان تخصصًا مهمًا في مجال العناية بالصحة الفموية، ويهدف إلى تصحيح توجهات الأسنان غير الصحيحة وتحسين وظيفة الفكين والمظهر الجمالي للفم، كما يُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، سواء كانوا أطفالاً أو بالغين، من خلال تحسين وظيفة الأسنان والمضغ والتنفس والتحدث، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس والراحة النفسية.