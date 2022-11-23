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الأمير "عبدالعزيز بن سعد" يُهدي أمير نجران نسخة من موسوعة حائل
تقع في 1646 صفحة و5 مجلدات
أهدى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، اليوم الأربعاء، أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، موسوعة حائل.
وكان قد أصدر تلك الموسوعة كرسي الدكتور ناصر الرشيد لدراسات منطقة حائل بجامعة حائل، والتي جمع معلوماتها ووثقها أكثر من 60 باحثًا وباحثة.
وتقع الموسوعة في 1646 صفحة في خمسة مجلدات: المجلد الأول "التعليم والثقافة بمنطقة حائل"، والمجلد الثاني "التراث بمنطقة حائل"، والمجلد الثالث عن "التنمية الحضرية والريفية بمنطقة حائل"، والمجلد الرابع عن "التنوع الإحيائي بمنطقة حائل"، فيما اختص المجلد الخامس بـ"الجانب الاجتماعي والسكاني بمنطقة حائل".
وقد سلّم أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، الهدية لأمير نجران في حفل شعبي نظمته هيئة الصحفيين بنجران ورعاه الأمير في مركز الفعاليات والمؤتمرات.