"زد للمزادات" تستعد لإقامة مزاد عقاري بمكة المكرمة

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات الأستاذ ناصر بن عبدالله الناصر عن تفائله بنجاح هذا المزاد والاستثمار في مكة المكرمة ضمان العائد وطمائنينة المستثمر وخدمة لزوار بيت الله الحرام، مما يعتبر استثماراً عقارياً ناجحاً.