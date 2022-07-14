محليات

"زد للمزادات" تستعد لإقامة مزاد عقاري بمكة المكرمة

"زد للمزادات" تستعد لإقامة مزاد عقاري بمكة المكرمة
سبق
سبق

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن طرح مزاد "البلد" بمكة المكرمة بعدد 15 من العقارات المتنوعة والمميزة بالمنطقة المركزية وغيرها من المواقع التجارية والسكنية والزراعية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات الأستاذ ناصر بن عبدالله الناصر عن تفائله بنجاح هذا المزاد والاستثمار في مكة المكرمة ضمان العائد وطمائنينة المستثمر وخدمة لزوار بيت الله الحرام، مما يعتبر استثماراً عقارياً ناجحاً.

وسيكون المزاد حضورياً بفندق فور بوينتس من شيراتون بقاعة ليلتي بتاريخ 2022/07/20م الساعة الرابعة عصراً.

وللمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على حساب شركة زد للمزادات بتويتر (zidacutions@)

للتواصل والاستفسارات: 0509977226 - 0501056409 - 0114873602

مكة المكرمة
إنفاذ
شركة زد للمزادات العقارية
مزاد البلد

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