"البيئة": إتمام زراعة بذور 20 طنًّا من تقاوي قمح الديورم والخبز على 100 هكتار

وأضافت "البيئة" أن زراعة أصناف القمح الجديدة، تأتي بهدف تعزيز سبل التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والوزارة ممثلة في مركز البذور والتقاوي؛ لزراعة بذور 20 طنًّا من الأصناف المعتمدة والمتفوقة في العديد من الدول العربية، من كل من القمح الطري، والقمح الصلب، وتقييم أدائها في بعض المناطق بالمملكة.