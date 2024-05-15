العصيمي: لدينا مؤشرات لتطوير سياحي قادم في الكويت والتأشيرة الخليجية تخدم الجميع

وبيّن "العصيمي" أن السياحة الكويتية تتأثر بعدة عوامل، ولعل ما يميزنا هو ساحل البحر وسياحة الطعام؛ بسبب أننا من أفضل دول العالم في المطاعم، وأنا لا أقول إن أي مطعم داخل الكويت أفضل من أي مكان في العالم؛ بل أقول إن قوة الشرائية لدى المواطن الكويتي الذي يبحث دائمًا عن أفضل المطابخ في العالم؛ هي الأعلى في العالم، وهو ما خلَق منافسة قوية في الكويت على الجودة وليس السعر، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك زيادة وتنوع في السياحة وألا نركز على نوع واحد؛ فلدينا إمكانيات شاطئية وثقافية وصحية وغيرها.