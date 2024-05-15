العصيمي: لدينا مؤشرات لتطوير سياحي قادم في الكويت والتأشيرة الخليجية تخدم الجميع

أكد غازي العصيمي الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية، أن سوق السفر العربي لعام 2024 في دبي اختلف تمامًا عن النسخ السابقة؛ حيث استقبل السوق 41 ألف شخص؛ مما يمثل أعدادًا ضخمة من الزوار هذا العام.
وأشار "العصيمي" إلى أن المشاركة هذا العام تُعَد الخامسة عشرة في سوق السفر العربي منذ عام، ونتمنى انطلاقةً أفضل في المستقبل لتستفيد جميع الدول من هذه اللقاءات.
وبيّن "العصيمي" أن السياحة الكويتية تتأثر بعدة عوامل، ولعل ما يميزنا هو ساحل البحر وسياحة الطعام؛ بسبب أننا من أفضل دول العالم في المطاعم، وأنا لا أقول إن أي مطعم داخل الكويت أفضل من أي مكان في العالم؛ بل أقول إن قوة الشرائية لدى المواطن الكويتي الذي يبحث دائمًا عن أفضل المطابخ في العالم؛ هي الأعلى في العالم، وهو ما خلَق منافسة قوية في الكويت على الجودة وليس السعر، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك زيادة وتنوع في السياحة وألا نركز على نوع واحد؛ فلدينا إمكانيات شاطئية وثقافية وصحية وغيرها.
وفيما يتعلق بالتأشيرة الخليجية الموحدة وتأثيرها على السياحة الخليجية، أوضح "العصيمي" أن أي إجراء هدفُه تسهيل دخول السائح إلى دول الخليج، هو إجراء إيجابي. وتسهيلات الدخول السلسة هي أحد محركات السوق السياحي، والخليج منطقة واحدة ومن ثم سوف تكون مفيدة لدول الخليج وخاصة الكويت؛ حيث إنها مختلفة نوعًا ما فيما يتعلق بالتأشيرة لظروف، وهناك رغبة في الكويت لتعزيز السياحة وسوق السفر وهناك مؤشرات قوية على العزم على تطوير السياحة في الكويت.
وعن أهمية الإعلام السياحي قال "العصيمي": إن الإعلام يُعَد من أنبل المنصات التي يمكن أن يعبّر من خلالها عن القضايا الإنسانية في المجتمع، ويساهم إلى حد بعيد في تعزيز السياحة والقطاع السياحي بشكل عام، ويسلط الضوء على أهمية السياحة في المنطقة والعالم بشكل كبير.