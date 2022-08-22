"حماية المستهلك" تتوعد بملاحقة المدارس الأهلية التي تحتكر الزي المدرسي

يشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد عودة الطلاب والطالبات لجميع المراحل إلى مقاعد الدراسة لبدء عام دراسي جديد، حيث من المتوقع أن ينتعش السوق خلال هذه الفترة في ظل إقبال الأسر على شراء المستلزمات المدرسية.