"حماية المستهلك" تتوعد بملاحقة المدارس الأهلية التي تحتكر الزي المدرسي

توعدت جمعية حماية المستهلك بملاحقة المدارس الأهلية التي تحتكر الزي المدرسي وتوجه الطالبات للشراء من متجر محدد، وذلك بعد الشكاوى التي وردت إلى الجمعية من قبل أولياء الأمور.
وقالت الجمعية: تم رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي لدى متجر معين، وبمبالغ مرتفعة، وعليه فإننا نفيد أنه لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد أو احتكاره.
وأضافت: يجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه.
وأردفت: عند ملاحظتك لهذه الممارسة أو غيرها يمكنك تقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك على الرابط: cpa.sa/?lang=ar_SA.
يشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد عودة الطلاب والطالبات لجميع المراحل إلى مقاعد الدراسة لبدء عام دراسي جديد، حيث من المتوقع أن ينتعش السوق خلال هذه الفترة في ظل إقبال الأسر على شراء المستلزمات المدرسية.