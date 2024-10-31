"البديوي": دول مجلس التعاون تمضي للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي

وأشار إلى أن التعاون في مجال التجارة يحقق إنجازات كبيرة قد فتح آفاقًا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023م ما يقارب (2.1) تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون حوالي (4.4) تريليونات دولار أمريكي، بما يعادل 34% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، كما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من 127 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من (1.5) تريليون دولار أمريكي، وأن هذه المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة، مما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.