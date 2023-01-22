"السديس" يُصدر 150 قرارًا تطويريًا وينشئ 10 إدارات جديدة في الحرمين الشريفين

وأضاف أن "القرارات جاءت لتعضيد ودعم تمكين المرأة التي أثبتت الكفاءة والجدارة لخدمة القاصدات وتحقيق أفضل الممارسات المعيارية في القطاع النسائي للحرمين الشريفين، إلى جانب تتويج الشباب وإعطاء الفرص الكاملة لقيادة العمل في المنظومة وفق الرؤية المباركة ٢٠٣٠، ولخلق بيئة العمل المؤسسي، ودعماً للعمل الميداني في أروقته وأدواره وساحاته على الوجه الأكمل والسبيل الأمثل، بما يسهم في أداء مرتاديه نسكهم براحة ويسر واطمئنان، وتطوير العمل واستثمار العقول والمواهب الإدارية الشابة، وتجويد الأداء وحسن الأثر وتحقيق أعلى معايير الجودة ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتمكيناً للمرأة السعودية المؤهلة، وتتويجاً للشباب السعودي من ذوي الكفاءة والقدرة، وتسخيراً لقدراتهم في تحسين الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ومواكبة التحولات الرقمية.