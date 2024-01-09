"لنكن الأمثل".. مبادرة تتلمس عن قرب احتياجات سكان مخططات ولي العهد بمكة

أشاد عددٌ من سكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوب مكة المكرمة، بالمبادرة التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية؛ التي تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد البصري.
وجاءت المبادرة تحت عنوان "لنكن الأمثل" امتدادًا لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف المدن والمحافظات.
وأكد السكان أن إقامة مثل هذه المبادرات والاستماع إلى آرائهم عن قرب، سيُسهم في جودة الخدمات البلدية، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، على كل ما تبذله الأمانة من جهود نحو تحقيق المزيد من التطوير وتحسين المشهد الحضري العام لمدينة مكة المكرمة.
وانطلقت مبادرة "لنكن الأمثل" أمس الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل داخل مخططات ولي العهد، لاستقبال المواطنين وتسهيل الإجراءات النظامية وتذليل المعوقات للخدمات البلدية بالفترة المسائية، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة ليلاً، من خلال مراكز ميدانية مجهزة بالكوادر البشرية المؤهلة.
وتهدف للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين وتوضيح أهمية الامتثال البلدي ورفع مستوى الامتثال في الحفاظ على مدينة مكة المكرمة من التشوه البصري وتحقيق حياة مثالية وخلق طرق سهلة للوصول إلى احتياج المواطن.