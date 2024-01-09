"لنكن الأمثل".. مبادرة تتلمس عن قرب احتياجات سكان مخططات ولي العهد بمكة

وأكد السكان أن إقامة مثل هذه المبادرات والاستماع إلى آرائهم عن قرب، سيُسهم في جودة الخدمات البلدية، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، على كل ما تبذله الأمانة من جهود نحو تحقيق المزيد من التطوير وتحسين المشهد الحضري العام لمدينة مكة المكرمة.