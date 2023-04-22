صورة تاريخية تُوَثق لخروج "المؤسس" لأداء صلاة عيد الفطر قبل 88 عامًا

في مشهد فريد يرصد حقبة فريدة من تاريخ المملكة ترتبط بمؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- تَجلت صورة تاريخية توثق لخروج الملك المؤسس لأداء صلاة عيد الفطر المبارك عام 1354هـ.
وأوضحت الصورة التي نشرها الحساب الذي يستعرض جوانب من سيرة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على "تويتر"، تفاصيل يمكن قراءتها من المشهد الذي يحمل في طياته طبيعة تلك الفترة وما تميز به الملك المؤسس رحمه الله من حضور واضح.
وكتب الحساب: "عام 1354هـ/ 1935م الملك عبدالعزيز آل سعود في طريقه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك- المصدر: أرشيف الصور والأفلام التاريخية".