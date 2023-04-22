صورة تاريخية تُوَثق لخروج "المؤسس" لأداء صلاة عيد الفطر قبل 88 عامًا

وأوضحت الصورة التي نشرها الحساب الذي يستعرض جوانب من سيرة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على "تويتر"، تفاصيل يمكن قراءتها من المشهد الذي يحمل في طياته طبيعة تلك الفترة وما تميز به الملك المؤسس رحمه الله من حضور واضح.