"المعجب" يتفقد النيابة العامة بالرياض ويلتقي منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

والتقى برؤساء نيابات مدينة الرياض وأعضاء نيابات المنطقة ومنسوبيها، وأشار لما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا، ونوّه بتأكيدها المستمر على الاهتمام البالغ بالمواطنين والمقيمين وتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها خدمتهم والسهر على راحتهم وإنهاء قضاياهم وفق النظام بالتعاون المستمر مع كافة القطاعات العدلية والأمنية وغيرها.