"المعجب" يتفقد النيابة العامة بالرياض ويلتقي منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بجولة تفقدية للنيابة العامة بمنطقة الرياض.
والتقى برؤساء نيابات مدينة الرياض وأعضاء نيابات المنطقة ومنسوبيها، وأشار لما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا، ونوّه بتأكيدها المستمر على الاهتمام البالغ بالمواطنين والمقيمين وتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها خدمتهم والسهر على راحتهم وإنهاء قضاياهم وفق النظام بالتعاون المستمر مع كافة القطاعات العدلية والأمنية وغيرها.
وأكد "المعجب" مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم.
وزار الأماكن المخصصة لاستقبال المستفيدين من نيابة المنطقة خاصة المحامين منهم، والتقى بهم واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم ووجّه بمعالجتها فوراً.
جدير بالذكر أن "المعجب" يقوم بشكل دوري بزيارة تفقدية للنيابات العامة بمناطق ومحافظات المملكة؛ للوقوف على جاهزيتها ولقاء منسوبيها والمستفيدين من خدماتها والاستماع لطلباتهم الجزائية وشكاواهم؛ إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من قبل القيادة في هذا الصدد.