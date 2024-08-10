خلال مدة قياسية.. "أمانة الرياض" تُنهي أعمال الصيانة الدورية لجسر وادي حنيفة

ويُعَد من أطول الجسور في المدينة؛ حيث يبلغ طوله 670 مترًا وعرضه 19 مترًا في الاتجاهين، ويبلغ ارتفاعه 35 مترًا عن مستوى الوادي، ويتكون الجسر من إحدى عشرة بلاطة طول كل بلاطة 61 مترًا.