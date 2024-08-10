خلال مدة قياسية.. "أمانة الرياض" تُنهي أعمال الصيانة الدورية لجسر وادي حنيفة

انتهت أمانة منطقة الرياض من صيانة جسر وادي حنيفة في مدينة الرياض، والذي أنشئ منذ أكثر من 30 عامًا، ويقع على الطريق المؤدي إلى منطقة مكة المكرمة.
ويُعَد من أطول الجسور في المدينة؛ حيث يبلغ طوله 670 مترًا وعرضه 19 مترًا في الاتجاهين، ويبلغ ارتفاعه 35 مترًا عن مستوى الوادي، ويتكون الجسر من إحدى عشرة بلاطة طول كل بلاطة 61 مترًا.
يشار إلى أن أعمال صيانة الجسر شملت إصلاح طبقات الأرصفة الإسفلتية، وتنفيذ وسائل السلامة المرورية، كما شملت استبدال فواصل التمدد التي يبلغ عددها 44 فاصلًا بإجمالي أطوال تجاوزت 790 مترًا طوليًّا؛ حفاظًا على السلامة العامة، وتحسين تجربة التنقل في المدينة.
وجرت أعمال الصيانة وفق أعلى معايير الجودة خلال مدة قياسية؛ حيث انتهت الأعمال في أربعة عشر يومًا، بأيد عاملة تجاوز عددها ثلاثمائة بين فنيين ومهندسين ومراقبين، بعمل مستمر حيث تُعَد كمية الفواصل المستبدلة معادلة لعدد سبعة جسور تقريبًا.
الجدير بالذكر أن أعمال صيانة الجسور والطرق في مدينة الرياض، تأتي تنفيذًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض ومبادراتها في تحسين تجربة التنقل في المدينة، والمحافظة على السلامة العامة، ورفع جودة الحياة، باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في أعمال الصيانة؛ لرياض عامرة مزدهرة مستدامة.