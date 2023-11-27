مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق "معمل الابتكار للجلسات التفاعلية"

ويهدف المعمل عبر عقد الجلسات التفاعلية، إلى إيجاد مساحةٍ تفاعليةٍ، وبناء مجتمع مبتكر من الشباب الملهمين، والقادة في المجال التعليمي اللغوي، حيث تستهدف الجلسات التفاعلية رواد الأعمال، والمعنيين بمجال الابتكار، والشركات الناشئة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمهتمين بابتكار منتجات خدمية في تعليم اللغة العربية، والأبحاث، ونماذج العمل، إضافةً إلى العاملين في المجمع، خاصَّةً القائمين والمشاركين في منظومة الابتكار.