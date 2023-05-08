"بيئة جدة" تردم بئراً مكشوفة في حي الحمدانية بعد سقوط مواطن فيها

تمكّن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من ردم بئر مكشوفة تشكل خطورة بعد ورود بلاغ من 911، وذلك لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وقال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي: تم ردم بئر يدوية عميقة جداً سقط فيها أحد المواطنين وتم إنقاذه بعدما أُصيب بجروح طفيفة، وذلك بعد ورود بلاغ من الجهات المختصة.
وأضاف: البئر مهجورة وتشكل تهديداً للسلامة العامة في محافظة جدة بحي الحمدانية قرب منطقة التشاليح، وتمّ ردمها بمشاركة جهات الاختصاص من الدفاع المدني وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة" وبمشاركة تلك الجهات.
من جهته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911" وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.