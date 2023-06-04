"سعود الطبية": "إبر المنجارو" علاج مؤقت وليست فعّالة في إنقاص الوزن المستديم

وأشارت إلى أن هناك نزولاً في الوزن قد يصل إلى 23 % خلال السنة الأولى من استخدام الإبر، استناداً إلى ما تم نشره من الأبحاث العلمية، حيث إن هذا النزول مشروط باستمرار المريض في استعمال الإبر (الدواء الهرموني)، وتغيير نمط الحياة (الحمية والرياضة)، منوّهة أن المؤهل لأخذ هذا النوع من العلاج الهرموني هم أصحاب زيادة الوزن الذين لم يصلوا إلى مرحلة السمنة المفرطة الممرضة التي تستدعي التدخلات الجراحية.