"سعود الطبية": "إبر المنجارو" علاج مؤقت وليست فعّالة في إنقاص الوزن المستديم

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، عدم فعالية إبر المنجارو للتخسيس في إنقاص الوزن المستديم للباحثين عن البدائل غير الجراحية، مبينةً أنها علاج مؤقت لزيادة الوزن، حيث إن كثيراً من المرضى استعادوا أوزانهم فور التوقف عن استخدامها، ولا تعد بديلاً عن عمليات إنقاص الوزن لأصحاب السمنة المفرطة والمرضية.
وأوضحت المدينة أن السمنة مرض مزمن يتطلب علاجه فترة طويلة من الزمن، وتغيير نمط الحياة للوصول إلى مظهر مناسب وصحة جيدة.
وأشارت إلى أن هناك نزولاً في الوزن قد يصل إلى 23 % خلال السنة الأولى من استخدام الإبر، استناداً إلى ما تم نشره من الأبحاث العلمية، حيث إن هذا النزول مشروط باستمرار المريض في استعمال الإبر (الدواء الهرموني)، وتغيير نمط الحياة (الحمية والرياضة)، منوّهة أن المؤهل لأخذ هذا النوع من العلاج الهرموني هم أصحاب زيادة الوزن الذين لم يصلوا إلى مرحلة السمنة المفرطة الممرضة التي تستدعي التدخلات الجراحية.