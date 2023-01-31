"الأزياء" تستعرض استراتيجيتها في لقاء افتراضي مفتوح

واستعرضت، في اللقاء، مخرجات مبادراتها التي عملت عليها منذ تأسيسها كملتقى مستقبل الأزياء التي تعد منصة رقمية متاحة لجميع المهتمين حول العالم، وتسهم في استكشاف مستقبل متصل ومستدام، إضافة إلى برنامج 100 براند سعودي الذي يحتضن مجموعة من المصممين وأصحاب العلامات التجارية السعودية، ومشاركة البرنامج في العديد من المعارض المحلية والعالمية.