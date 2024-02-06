"الفقع" قادهم لقطع المسيجات.. ضبط 4 مواطنين لدخولهم محمية الإمام تركي بن عبدالله

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة؛ لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ريال، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.