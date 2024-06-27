بتوجيهات المحافظ.. "أمانة الطائف" تُنفِّذ خطة العمل الصيفية لخدمة الأهالي والمصطافين

تشهد المواقع السياحية في الطائف إقبالاً مكثفًا من المصطافين والزوَّار من مختلف مناطق ومحافظات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث اكتظت بهم المراكز والمنتجعات السياحية، إضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة.
وفي التفاصيل، من المتوقع أن يصل عدد الزوار لعروس المصايف "الطائف" أكثر من مليون ونصف المليون سائح ومصطاف خلال هذا العام 1445هـ.
من جانب آخر، أفاد أمين محافظة الطائف، المهندس عبد الله الزايدي، بأن الأمانة وضعت إمكاناتها لخدمة الأهالي والمصطافين عبر تنفيذ خطة العمل الصيفية التي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي للبناء والتعديات والأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز على مدار الساعة.
وأكد "الزايدي" في بيان أوردته الأمانة لـ "سبق"، أن الأمانة أنهت تجهيز أكثر من 300 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار والسائحين، إضافة إلى تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزوَّدتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات؛ ما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.
ووقف أمين الطائف على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ووجّه بدعمها بعدد من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق السعودية في الصيف، مبينًا أن ذلك يأتي وفقًا للتوجيهات الحثيثة من محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، الذي لا يألو جهدًا في تقصِّي كل ما يحتاج إليه المواطن والمحافظة، والسعي إلى توفيره.
وأكد أن المحافظة حظيت بعناية خاصة من الأمير سعود بن نهار، والتنمية المتصاعدة التي يلمسها الجميع، ودأب سموه بصفة مستمرة على السؤال عن المراحل التي أُنجزت من المشروعات المخصصة للمحافظة، ومدى استفادة المواطنين منها، مشيرًا إلى أن سموه حريص على دفع عجلة التنمية السياحية في هذه المحافظة، وعلى راحة المواطنين فيها لتقديم أفضل الخدمات لهم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز.
وهيأت الأمانة الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، التي يمكن للعابرين الاستمتاع من خلالها.
وجهَّزت الأمانة المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها، وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، وجرى تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فِرق لنظافة هذه المتنزهات المفتوحة، بما يضمن قضاء الزوار وقتًا ممتعًا فيها، في ظل توقعات بإقبال كبير على هذه المواقع.