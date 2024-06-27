بتوجيهات المحافظ.. "أمانة الطائف" تُنفِّذ خطة العمل الصيفية لخدمة الأهالي والمصطافين

ووقف أمين الطائف على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ووجّه بدعمها بعدد من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق السعودية في الصيف، مبينًا أن ذلك يأتي وفقًا للتوجيهات الحثيثة من محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، الذي لا يألو جهدًا في تقصِّي كل ما يحتاج إليه المواطن والمحافظة، والسعي إلى توفيره.