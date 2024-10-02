نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرحب بضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 في الرياض

ورحّب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- بالمشاركين في أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024م، وقال سموه بهذه المناسبة: "لطالما كانت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قوة خير لكل ما فيه صالح البشرية ورخاء الإنسان حول العالم؛ إذ عملت ولا تزال على إعلاء مبدأ التعاون، وتوطيد العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم، وأطلقت في ذلك العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات الأصيلة في المجالات كافة".