"التجارة" تشهِّر بمخالف ارتكب الغش لبيعه منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بمالك منشأة تختص في تجارة المكسرات بمدينة نجران بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بعسير المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة لمدة خمسة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.