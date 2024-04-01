"أمانة الرياض" تفتتح أولى حضانات الأطفال بحديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف بحي الحمراء

تأتي هذه المبادرة ضمن خطط الأمانة الإستراتيجية في تعزيز مفهوم الشراكة مع السكان وتوفير الفعاليات الملائمة لشرائح المجتمع والفئات العمرية كافة، كما تتماشى مع مستهدفاتها لإحياء الفراغات العامة بمناشط نوعية لتصبح الحدائق مركزاً للفعاليات في الأحياء ومتنفساً للأهالي وسكان المدينة وزوّارها ضمن عديدٍ من المبادرات التي تستهدف تطوير الحدائق والتوسع في إنشائها وتنويع مناطق الجذب بها بفعاليات مستدامة أو موسمية.