رئيس أرامكو: نشهد تقلبات في سوق النفط بعد جائحة كورونا

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أمين حسن الناصر أن تقلبات سوق النفط بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب أثرت على سلاسل الإمداد، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل؛ بينها زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم أدّت إلى وجود نظرة غير إيجابية لدى البعض.