شاهد.. مسلمو درانسي في فرنسا يؤدون صلاة الغائب على مفتي عام المملكة
شهد المركز الثقافي الإسلامي في مدينة درانسي شمال باريس، اليوم الجمعة، أداء صلاة الغائب على مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله-، وذلك عقب صلاة الجمعة بحضور عدد كبير من المصلين.
وكان إمام وخطيب المركز الشيخ نورالدين محمد طويل قد ألقى خطبة الجمعة متناولًا مكانة العلماء في الإسلام ودورهم عبر العصور، مشيرًا إلى أن المسجد النبوي كان أول مدرسة في الإسلام خرّجت الصحابة الذين حملوا رسالة الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودعا خطيب الجمعة المسلمين إلى الاهتمام بتربية الأبناء ورعايتهم وتعليمهم أمور دينهم، وحثهم على الالتحاق بالمراكز الثقافية الإسلامية للتزود بالعلم الشرعي.
وعقب الصلاة، أدى المصلون صلاة الغائب على المفتي الراحل، وسط أجواء إيمانية خاشعة ومشاعر حزن على فقد أحد أبرز علماء الأمة الإسلامية.