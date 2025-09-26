شاهد.. مسلمو درانسي في فرنسا يؤدون صلاة الغائب على مفتي عام المملكة

وكان إمام وخطيب المركز الشيخ نورالدين محمد طويل قد ألقى خطبة الجمعة متناولًا مكانة العلماء في الإسلام ودورهم عبر العصور، مشيرًا إلى أن المسجد النبوي كان أول مدرسة في الإسلام خرّجت الصحابة الذين حملوا رسالة الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.