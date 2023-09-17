"البِر": بحث توفير مقاعد لأبناء الأسر في تخصصات الطيران المدني

وشكر "المسند" داعم المبادرة عبدالوهاب الأحمري، على دعمه لأكاديمية بنيان التعليمية، قائلاً: إن الأكاديمية تهدف إلى تعليم الأيتام وأبناء مستفيدي الجمعية، ورفع مستواهم الدراسي، مبيناً عدداً من البرامج التنموية التي تقدمها الجمعية لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات، كتوفير المنح الجامعية والتعليمية لهم.