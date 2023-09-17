"البِر": بحث توفير مقاعد لأبناء الأسر في تخصصات الطيران المدني

كشف أمين عام جمعية "البر" بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف بن عمر الراشد، خلال احتفال الجمعية بطلاب أكاديمية بنيان التعليمية، السبت، أن الجمعية بحثت مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في الطيران، إمكانية توفير مقاعد لأبناء الأسر الأشد احتياجاً بالمنطقة في تخصصات الطيران المدني.
وأوضح "الراشد" أن ذلك لتوفير تدريب على تخصصات الطيران التي توفرها الأكاديمية ما يحقق أمنية لدى أبناء هذه الأسر بقيادة الطائرات قريباً.
وقال المتحدث الإعلامي للجمعية فيصل المسند: إن "البر" تسعى من خلال هذه المبادرات التنموية إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتأمين جودة الحياة للأسر المستفيدة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وحرصهما الدائم على بناء وإطلاق البرامج التنموية للمستفيدين.
وشكر "المسند" داعم المبادرة عبدالوهاب الأحمري، على دعمه لأكاديمية بنيان التعليمية، قائلاً: إن الأكاديمية تهدف إلى تعليم الأيتام وأبناء مستفيدي الجمعية، ورفع مستواهم الدراسي، مبيناً عدداً من البرامج التنموية التي تقدمها الجمعية لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات، كتوفير المنح الجامعية والتعليمية لهم.
وأوضح أن الجمعية قدّمت العام الماضي، 770 منحة جامعية وفنية، إضافة لتدريب الأيتام تدريباً منتهياً ومبتدئاً بالتوظيف، وتوفير الوظائف لهم ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي الملائم لهم عبر اكتشاف وقياس ميولهم العلمية.
وأشار "المسند" إلى أن عدد المستفيدين من التوظيف بالجمعية بلغ العام الماضي 319 شاباً وفتاةً، والمستفيدون من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالجمعية بلغ 523 متدرباً ومتدربةً منهم 263 من جمعيات شريكة في المنطقة.
وبين الدور المؤثر للتعليم والتدريب في تنمية المستفيدين، مشيراً إلى إقامة الجمعية مؤخراً للحفل السنوي للأيتام تحت شعار: "في القلب أنتم"، بحضور 500 يتيم ويتيمة.
وأكد "المسند"، الدور البالغ للداعمين ورجال الأعمال والشراكات المجتمعية في دعم وكفالة الأيتام وأبناء الأسر الأشد احتياجاً؛ بما ينعكس على تنميتهم ويحقق تطلعات الدولة في التنمية الاجتماعية.
كما أكد أن الجمعية أطلقت العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية، ضمن خطة استراتيجية لتنميتهم؛ حيث وفرت الجمعية خلال العام الماضي، التأمين الطبي لـ 633 يتيماً ويتيمة بتكلفة تقدر بـ 850 ألف ريال.
وكذلك أطلقت العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية وأبناء الأسر المستفيدة من خدماتها.