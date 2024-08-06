عن تصدر السعودية لمؤشر ثقة الشعوب عالميًّا.. "آل شرمة": 10 أسباب جعلت السعوديين يثقون بحكومتهم

تعليقًا على تحقيق السعودية للمرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر ثقة الشعوب في أداء الحكومات؛ يؤكد الكاتب الصحفي "د. علي آل شرمة" أن هذه النتيجة الباهرة لم تكن مفاجئة، راصدًا عشرة أسباب جعلت السعوديين يثقون بحكومتهم، ويأتي على رأس هذه الأسباب نعمة القيادة الرشيدة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا الشعب، وهي النعمة التي تفوق في قيمتها بقية النعم المادية والاقتصادية؛ لأنه لا معنى لأي ثروات طبيعية ما لم تكن هناك قيادة ملهمة، تمتلك الرغبة في تسخيرها لمصلحة مواطنيها ورفعة شأنهم.