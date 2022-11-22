مجموعة QNB ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة تعلنان عن شراكتهما الاستراتيجية لتطوير وتوسيع تواجدهما في المملكة العربية السعودية

قام بتوقيع الاتفاقية عن مجموعة QNB السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و السيد عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس الإدارة. كما حضر التوقيع السيد عجلان بن محمد العجلان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان واخوانه، بالإضافة الى عدد من ممثلي الإدارة العليا من كلا الجانبين.