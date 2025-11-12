فلكية جدة: ذروة شهب الثوريات الشمالية تضيء سماء المملكة هذا الأسبوع

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن النشاط يُتوقع أن يبدأ بعد منتصف الليل، وتحديدًا عند الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث يكون موضع الإشعاع – أي النقطة التي تنطلق منها الشهب ظاهريًا – على ارتفاع يُقارب 85 درجة فوق الأفق الشرقي في كوكبة الثور.