فريق تقييم الحوادث: لا مهام جوية للتحالف على "بني زيلع" و"زيلع" في 27 سبتمبر 2015

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيانًا بشأن الادعاء المتعلق بقيام قوات التحالف باستهداف قريتي "بني زيلع" و"زيلع" بمديرية ميدي في محافظة حجة بتاريخ 27 سبتمبر 2015م.
وأوضح الفريق أن الادعاء ورد ضمن تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر في 26 يناير 2016م، والذي أشار إلى غارات جوية على القريتين الواقعتين قرب الحدود اليمنية السعودية، دون إحداثيات محددة للموقع.
وأضاف البيان أن الفريق أجرى تحقيقًا شاملاً، اطلع خلاله على أوامر المهام الجوية، جداول الحصر اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب زيارة ميدانية لمراكز العمليات والوحدات المعنية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قريتي "بني زيلع" و"زيلع" بتاريخ 27 سبتمبر 2015م. كما لم تُسجل أي عمليات جوية في مديرية ميدي في اليوم السابق (26 سبتمبر) أو اليوم اللاحق (28 سبتمبر).
وبناءً على ذلك، خلص الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم صحة الادعاء بعدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام جوية على القريتين في التاريخ المذكور.