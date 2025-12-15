فريق تقييم الحوادث: لا مهام جوية للتحالف على "بني زيلع" و"زيلع" في 27 سبتمبر 2015

وأضاف البيان أن الفريق أجرى تحقيقًا شاملاً، اطلع خلاله على أوامر المهام الجوية، جداول الحصر اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب زيارة ميدانية لمراكز العمليات والوحدات المعنية.